Após 37 horas de trabalho, equipes de resgate conseguiram retirar um homem com vida e um cadáver de uma mina localizada no norte do Chile, onde ocorreu um deslizamento que prendeu três trabalhadores bolivianos a mais de 70 metros de profundidade , informaram neste sábado as autoridades locais, acrescentando que prosseguem as buscas pelo terceiro mineiro.

O acidente aconteceu na quinta-feira na Mina Diretório 8, na cidade de Tocopilla, no norte do país, segundo o Serviço Nacional de Geologia e Mineração (Sernageomín).

A Codelco (companhia estatal chilena de cobre e maior produtora do minério do mundo) informou que já tinha uma equipe de profissionais para realizar as tarefas de resgate, incluindo um dos especialistas que participaram do resgate bem-sucedido dos 33 mineiros que ficaram presos em 2010 na região de San José, em Copiapó, a mais de 600 metros de profundidade por 69 dias.

