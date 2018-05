O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Grupo de imigrantes se cobre com cobertores da Cruz Vermelha a bordo de barco espanhol após chegarem ao porto de Málaga, em 26 de abril de 2018

Os serviços de Salvamento Marítimo espanhóis anunciaram nesta segunda-feira (21) o resgate de 217 migrantes, entre eles um bebê, que tentaram no mesmo dia chegar à Espanha em 10 embarcações saídas da África.

Os migrantes tentaram atravessar o Estreito de Gibraltar e a parte mais ocidental do Mediterrâneo, segundo diferentes informações publicadas ao longo do dia no Twitter pelo Salvamento Marítimo.

Entre as pessoas resgatadas figuram ao menos 24 mulheres e um bebê.

A bordo de uma das embarcações, muito precárias, os socorristas encontraram 55 pessoas que depois foram levadas até Almería, em Andaluzia.

"As autoridades do Marrocos, por sua vez, informaram que resgataram 80 pessoas de quatro barcos e as desembarcaram em Tânger", informou o órgão público espanhol.

Segundo a Organização Internacional para as Migrações (OIM), os migrantes que tentam chegar à Espanha são, em sua maioria, de Marrocos, Argélia, Guiné, Costa do Marfim, Gâmbia e Síria.

Desde janeiro deste ano, 635 pessoas morreram ou desapareceram no Mar Mediterrâneo, segundo o balanço da OIM de 21 de maio.

A Espanha se manteve em 2017 como a terceira porta de entrada na Europa dos migrantes pelo Mediterrâneo, atrás de Itália e Grécia.

Na semana passada, a Associação Pró-Direitos Humanos de Andaluzia (APDHA) denunciou que, ao longo do ano, o número de pessoas que faleceu tentando chegar à Espanha aumentou em 150%.

