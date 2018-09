O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

05. Setembro 2018 - 19:25

Um grupo de imigrantes espera sua transferência depois de chegar ao porto andaluz de Tarifa após o seu resgate nas águas do Mar Mediterrâneo, em 26 de julho

Cinco imigrantes mortos e pelo menos outros quase 500 vivos foram resgatados nesta quarta-feira (5) em frente ao litoral do sul da Espanha, anunciaram os serviços de salvamento.

Uma porta-voz de Salvamento Marítimo disse à AFP que os socorristas encontraram cinco corpos - quatro homens e uma mulher - ao socorrer os ocupantes de uma embarcação que se encontrava quase submersa no Mediterrâneo, entre o norte do Marrocos e o sul da Espanha.

Ao avistar a embarcação, um avião de Salvamento Marítimo lançou primeiro uma balsa salva-vidas. "A maioria conseguiu subir na balsa, mas cinco deles, não", disse a porta-voz.

O navio de Salvamento resgatou 53 migrantes com vida nesta operação, e pouco depois socorreu com o mesmo procedimento mais 50, detalhou esse organismo em sua conta no Twitter.

Nessa mesma área, anteriormente, já haviam sido socorridos 86 migrantes que estavam à bordo de duas embarcações, e que se dirigiam ao porto de Almería (sudeste).

Mais 309 migrantes, que viajavam em oito embarcações precárias, foram resgatados durante o dia na área do Estreito de Gibraltar.

Ao longo do ano, mais de 28.500 pessoas chegaram pelo mar na Espanha e 313 morreram na tentativa, segundo a Organização Internacional para as Migrações (OIM).

