O ataque com mísseis iranianos contra bases militares iraquianas com soldados dos Estados Unidos e outras nações foi uma resposta cuidadosamente calibrada que poderia acalmar o espírito e remover a ameaça de escalada entre Teerã e Washington, concordam os especialistas.

Depois de prometer vingar a morte de Qassem Soleimani, o arquiteto de sua estratégia para o Oriente Médio, o Irã lançou 22 mísseis contra as bases da coalizão internacional que abrigam soldados americanos no Iraque.

Um dia após o funeral do general iraniano, no qual uma imensa multidão reivindicou vingança, Teerã escolheu com especial cuidado os símbolos-alvo: seu ataque ocorreu no momento exato em que um drone americano acabou com a vida do general Soleimani, cinco dias antes em Bagdá.

No entanto, parece que os disparos iranianos não deixaram mortos, nem entre os militares americanos nem entre seus sócios estrangeiros.

"A avaliação dos danos e das vítimas está em andamento. Até agora, está tudo bem!", tuitou o presidente Donald Trump.

"Não estamos buscando escalada ou guerra", disse, por sua vez, o ministro das Relações Exteriores do Irã, Mohamad Javad Zarif, acrescentando que "as represálias proporcionais terminaram".

No entanto, o guia supremo iraniano, o aiatolá Ali Khamenei, considerou que esse "tapa" nos Estados Unidos não era "suficiente para o caso".

Segundo vários analistas, o governo iraniano se apressou em responder para satisfazer sua opinião pública.

Obviamente, fez isso medindo sua resposta para evitar desencadear um confronto em larga escala com seu arqui-inimigo.

"Com esses ataques, Teerã mostrou sua capacidade e determinação de responder aos ataques dos Estados Unidos, salvando sua honra, mas tendo cuidado ao escolher seus objetivos para evitar causar baixas e causar uma reação maior de Trump", disse Annalisa Perteghella, especialista no Irã, do instituto italiano de análise geopolítica Ispi.

"Agora, a bola está agora no campo dos Estados Unidos", acrescentou.

"Os iranianos tentaram uma 'quadratura do círculo', um ataque muito proporcional e cuja natureza não busca necessariamente provocar a resposta prometida por Trump", analisou François Heisbourg, especialista da Fundação para Pesquisa Estratégica (FRS).

- Sinal claro -

"Do lado iraniano, isso é claramente um sinal de interrupção no processo de escalada. A questão real agora é saber o que Trump fará", destacou.

No entanto, vários analistas argumentam que Teerã deve continuar com suas atividades de desestabilização na região por meio de suas atividades complementares.

"A resposta iraniana é fogo de artifício, sugere que é uma resposta, porque eles não têm interesse em jogar mais lenha na fogueira. O que esperar agora é a facada nas costas, que virá depois", disse Thomas Flichy de La Neuville, pesquisador associado da Universidade de Oxford.

"Ninguém quer um confronto em larga escala, nem Trump, por razões eleitorais, nem do lado iraniano, porque Teerã não tem os meios, nem econômicos nem militares. Mas esse tipo de situação pode transbordar. Os riscos são altos", alertou Marc

Finaud, ex-diplomata francês e especialista do Centro de Política de Segurança de Genebra.

Com os atentados, "os iranianos limpam seu nome, o que é um fator muito importante devido ao valor de Soleimani. A questão é se isso será suficiente", disse John Raine, especialista em geopolítica do Instituto Internacional Britânico para Estudos Estratégicos (IISS).

Ele teme que Teerã ainda possa avaliar "ataques aos interesses dos Estados Unidos em outras partes da região, especialmente em países onde o Irã tem influência".

