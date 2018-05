O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 17 de Maio de 2018 20:30 17. Maio 2018 - 20:30

Lauren Boebert, dona do restaurante "Shooters Grill", posa para foto em Rifle, no Colorado

Em Rifle, um pequeno povoado do Colorado, pode-se comer um hambúrguer rodeado de armas: a dona do restaurante "Shooters Grill", Lauren Boebert, suas garçonetes e seus clientes carregam uma na cintura.

"Armas são bem-vindas no local", diz uma placa na entrada do restaurante de hambúrgueres, localizado em Rifle, um povoado do Colorado de cerca de 9.500 habitantes.

"Alerta: esta não é uma zona livre de armas", diz outra placa no painel de madeira do restaurante. "Deus abençoe a América", lê-se em outra.

Seis atiradeiras e vários rifles decoram as paredes do local, junto com bandeiras dos Estados Unidos e imagens do ícone caubói de Hollywood, John Wayne.

Lauren Boebert, dona do Shooters Grill, abriu o restaurante em 2013 com seu marido, Jason. Pouco depois de inaugurá-lo, um homem foi espancado até a morte e Boebert começou a se questionar como podia se manter segura e manter seus funcionários seguros.

"O que eu tenho que fazer para me proteger e proteger a minha equipe?", se perguntou. "Poderia ligar para a Polícia, mas eles chegariam a tempo?"

Boebert afirma que buscou o aconselhamento de Edward Wilks, dono da loja de armas Tradesmen e de uma casa de penhores localizada convenientemente ao lado de seu restaurante.

Wilks explicou a ela que o Colorado é um estado de "livre porte", ou seja, que permite carregar certos tipos de armas abertamente.

A mulher indicou que no dia seguinte começou a portar um revólver tipo Taurus Judge.

"Isso parecia certo", afirma. "Os clientes nem pestanejaram".

Algumas semanas depois, várias garçonetes perguntaram a ela se também poderiam carregar uma arma, conta Boebert.

Eventualmente isso evoluiu para o tema de "livre porte", que agora caracteriza o restaurante.

"Não foi pensado como um chamariz", assinalou Boebert. "Se tratava apenas de proteger vocês e de nos protegermos".

Jessie Spaulding, uma garçonete do Shooters com um piercing no nariz e um lenço rosa no cabelo, também carrega uma pistola na cintura enquanto serve hambúrgueres e batatas fritas.

O cardápio inclui o tema das armas, oferecendo um hambúrguer Swiss & Wesson (marca de revólveres) com molho de cebola e cogumelos e queijo por 11,99 dólares.

E também oferece o hambúrguer Guac 9, que vem com um guacamole "Glock" (tipo de pistola), também por 11,99.

Neuer Inhalt Horizontal Line

swissinfo.ch Banner da página Facebook da swissinfo.ch em português swissinfo.ch em português