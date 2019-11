Um renomado restaurante de sushi em Tóquio foi retirado da última edição do Guia Michelin da capital japonesa, que até então atribuía a ele três estrelas, por rejeitar as reservas do público em geral.

Sukiyabashi Jiro, um pequeno restaurante do mestre do sushi Jiro Ono, é considerado um dos melhores estabelecimentos do gênero no mundo.

Desde sua primeira edição em Tóquio, o Guia Michelin o premiou constantemente com três estrelas.

"Constatamos que o Sukiyabashi Jiro não aceita mais reservas do público em geral. Desta forma, não se enquadra mais em nossa categoria", disse à AFP um porta-voz do Guia Michelin de Tóquio.

De fato, um critério essencial do guia gastronômico é apresentar restaurantes abertos a todos.

Em seu site, Sukiyabashi Jiro explica que "está tendo dificuldades" em aceitar reservas e pede desculpas por esse inconveniente a seus "queridos clientes".

"Infelizmente, como nosso restaurante pode acomodar apenas dez pessoas sentadas, essa situação vai durar", diz.

Para obter uma das mesas preciosas, você precisa ser um cliente habitual ou ser recomendado por um grande hotel de Tóquio.

O preço do prato de sushi começa em 40.000 ienes (333 euros).

Fundado em 1965, o restaurante do mestre Jiro Ono está localizado em suas instalações originais, no porão de uma galeria comercial, de aparência antiga, no elegante bairro de Ginza.

Entre seus clientes famosos o presidente dos EUA Barack Obama em 2014, o ator Hugh Jackman, a cantora pop Katy Perry ou o chef francês Joël Robuchon.

Jiro Ono, hoje nonagenário, é ajudado por seu filho mais velho, Yoshikazu, enquanto seu filho mais novo, Takashi, abriu um restaurante com o mesmo nome em outro bairro da capital.

Neste é possível fazer reservas e o Guia Michelin o premiou com duas estrelas.

