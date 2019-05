Estrela da televisão, famoso por seus programas de TV e livros de receitas, o chef inglês Jamie Oliver anunciou nesta terça-feira (21) a quebra de sua rede de restaurantes britânicos, uma ameaça para seus 1.300 funcionários.

A menos de uma semana de completar 44 anos, Oliver anunciou a falência de seu grupo - que inclui as redes Barbecoa Steakhouse e Jamie's Italian -, lançado em 2008 e presente em todas as grandes cidades britânicas.

"Estou muito triste com o que está acontecendo e gostaria de agradecer aos nossos funcionários e fornecedores que há mais de dez anos se dedicam de corpo e alma a essa atividade", disse Oliver em um comunicado.

Os 25 estabelecimentos do chef, que ficou famoso em seu país há cerca de 20 anos antes de se tornar mundialmente conhecido, passaram à administração judicial do escritório KPMG. Imediatamente depois, a instituição informou que 22 deles foram definitivamente fechados.

"Lamentavelmente, esses fechamentos resultarão em aproximadamente mil demissões", de 1.300 funcionários do grupo, afirmou o KPMG, esclarecendo que os restaurantes de Oliver no exterior não serão afetados.

"As condições de negócio no setor da restauração são mais duras do que jamais se viu" no Reino Unido, disse um dos administradores do KPMG, Will Wright.

Este anúncio abala a opinião pública no Reino Unido, onde Jamie Oliver é uma personalidade bastante conhecida por ter publicado inúmeros livros de culinária e aparecido em inúmeros programas de televisão.

Graças à sua imagem de superastro televisivo, Oliver ajudou a melhorar a reputação da gastronomia britânica, mas segundo o sindicato Unite seu negócio perdeu-se numa estratégia de "expansionismo rápido demais" construindo um verdadeiro império gastronômico em um setor onde a concorrência é bastante acirrada.

- Desvalorização da libra -

Apenas com a rede Jamie's Italian, alcançou 37 restaurantes no Reino Unido, mas nos últimos dois anos foi forçado a fechar 12 deles, por dificuldades financeiras, entre outras coisas, no Brexit.

Devido à depreciação da libra esterlina desde o referendo em junho de 2016, quando o país decidiu deixar a União Europeia, os preços dos ingredientes usados para preparar seus pratos italianos ficaram mais caros, explicou.

Com seus pratos simples e criativos, Oliver devolveu para os ingleses, cuja culinária é muitas vezes insultada no mundo, o desejo de cozinhar, aparecendo na tela da televisão vestindo jeans e camiseta, sem utensílios complicados e técnicas elaboradas.

Depois de dar seus primeiros passos aos 19 anos como pasteleiro no restaurante italiano Antonio Carluccio em Londres, ele trabalhou em outro estabelecimento de comida italiana, o River Café, com uma estrela Michelin, antes de um canal de televisão lhe oferecer seu próprio programa da culinária.

Ele investiu uma parte de sua nova fortuna na abertura de um restaurante em Londres, o Fifteen, que treinava jovens de origens desfavorecidas e se lançou em defesa da culinária saudável e equilibrada em cantinas escolares britânicas com a série de reality show "Jamie's School Dinners".

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Siga-nos no Instagram