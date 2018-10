O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Um fórum econômico internacional organizado pela Arábia Saudita começou nesta terça-feira em Riad, em meio à tempestade diplomática provocada pelo assassinato do jornalista saudita Jamal Khashoggi no consulado do reino na cidade turca de Istambul.

Muitos executivos de grandes empresas e representantes de grupos de comunicação desistiram de participar na conferência Future Investment Initiative (FII) em consequência do caso Khashoggi.

O fórum acontece no hotel Ritz-Carlton e tem um importante dispositivo de segurança.

As autoridades não informaram se o príncipe herdeiro Mohammed bin Salman, que patrocinou a primeira edição do fórum, vai discursar no evento.

Entre os oradores previstos na lista divulgada pelos organizadores estão Kirill Dmitiyev, diretor de um fundo de investimentos russo, e Patrick Pouyanné, presidente do grupo petroleiro francês Total, que ao contrário de outros grandes executivos de multinacionais não cancelou sua participação.

