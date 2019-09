Ric Ocasek, líder da banda de new wave The Cars, famosa nos anos 1980, morreu devido a um problema cardíaco, informaram nesta segunda-feira médicos legistas de Nova York.

Um enfisema pulmonar, causado por uma doença cardiovascular hipertensiva e aterosclerótica contribuiu para a morte do artista americano, disseram as autoridades.

A polícia informou no domingo que encontrou o cantor e guitarrista morto aos 75 anos em sua casa em Manhattan, Nova York. O corpo não mostrava sinais de violência ou qualquer marca externa.

Através de uma rede social, a família do músico informou que ele estava se recuperando em casa de uma cirurgia, e que o encontraram sem vida quando levavam para ele o café da manhã.

"Nós, sua família e amigos, estamos completamente devastados por sua morte prematura e inesperada e agradeceríamos a privacidade para chorar", dizia a mensagem publicada na conta oficial do grupo The Cars.

Sob a liderança de Ocasek, o grupo The Cars incorporou elementos eletrônicos do estilo "new wave" a canções pop de estrutura clássica. Entre os grandes sucessos da banda estão "You Might Think", "Shake It Up" e "Drive", todos da década de 1980.

Depois de uma separação em 1988, o grupo voltou a se reunir em 2011, quando Ocasek criou novas canções que acreditava ficariam melhor com os antigos companheiros de banda.

O grupo The Cars entrou no ano passado para o Hall da Fama do Rock and Roll.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Siga-nos no Instagram