O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 16 de Outubro de 2018 15:04 16. Outubro 2018 - 15:04

Robô Pepper no parlamento britânico

Um robô compareceu nesta terça-feira diante de um comitê parlamentar britânico para falar sobre inteligência artificial, uma iniciativa inédita no Reino Unido.

Pepper, um robô com cintura e totalmente branco, com exceção do tablet preto em seu peito, foi convidado pelos deputados da comissão de educação para responder a perguntas simples e visivelmente preparadas durante esta sessão dedicada à inteligência artificial e à "quarta revolução industrial".

Muito educado, ele primeiro se apresentou: "Meu nome é Pepper e eu sou um robô residente na Universidade de Middlesex".

Quando perguntado se o homem teria lugar em um mundo onde a inteligência artificial fosse onipresente, ele respondeu com uma voz doce e suave: "Os robôs terão um papel importante, mas sempre precisaremos das competências dos seres humanos: identificar, projetar e colocar em valor a tecnologia".

"Vamos precisar de pessoas que possam identificar ideias e pensar além das divisões tradicionais, setor por setor", acrescentou.

Depois dessa intervenção, Pepper se contentou em ouvir o resto do debate, virando a cabeça para os oradores a cada vez.

Neuer Inhalt Horizontal Line

swissinfo.ch Banner da página Facebook da swissinfo.ch em português