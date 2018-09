O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 21 de Setembro de 2018 20:12 21. Setembro 2018 - 20:12

Pouco mais de um mês depois de anunciar sua aposentadoria, o ator americano Robert Redford voltou atrás em suas declarações e não quer falar sobre abandonar sua carreira.

Consultado na estreia de seu novo filme, "The old man & the gun", o intérprete de 82 anos se negou a confirmar que este era seu último filme como ator.

"Não respondo isso", disse com um sorriso, explicando que queria "preservar o mistério".

No começo de agosto, em uma entrevista à revista Entertainment Weekly, ele havia sido claro acerca de suas intenções.

"Nunca diga nunca, mas concluí que chego até aqui em termos de atuação", disse, assegurando que "The old man & the gun" era seu último papel. "Avançarei para a aposentadoria depois disso porque trabalho desde os 21 anos", acrescentou.

Entretanto, na quinta-feira à noite se retratou dessas palavras. "Foi um erro, nunca deveria ter dito isso", disse no tapete vermelho de Nova York.

"Se eu me aposentar, simplesmente deveria me distanciar da atuação, sem fazer barulho", opinou o intérprete que recebeu um Oscar como melhor diretor em 1981.

"Não deveria falar sobre isso porque atrai muita atenção", lamentou. "Quero me concentrar neste filme e na sua distribuição".

Em uma entrevista com a revista Esquire, David Lowery, o diretor de "The old man & the gun", revelou que Redford havia mencionado durante a filmagem que este era seu último filme como ator.

