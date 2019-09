O astro do rock britânico Rod Stewart revelou que se curou de um câncer de próstata após tratamento de dois anos.

O ex-vocalista do Faces, de 74 anos, fez neste fim de semana seu "coming out" do câncer durante uma campanha de arrecadação de fundos contra essa doença em Surrey (sul da Inglaterra), informou nesta segunda-feira a associação Prostate Project em comunicado.

Ele é considerado completamente curado desde julho do ano passado.

Ao divulgar sua luta contra a doença, Sir Rod exortou o público masculino a realizar exames médicos regulares para promover o diagnóstico precoce.

"Ninguém sabia disso, mas pensei que era hora de contar a todos. Se estou curado agora é só porque cuidei disso cedo. Realizei exames", testemunhou.

"Caras, vocês realmente precisam ir ao médico", implorou.

Todos os anos, quase 50.000 britânicos são diagnosticados com câncer de próstata.

