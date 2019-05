Os Rolling Stones anunciaram nesta quinta-feira que iniciarão no dia 21 de junho a série de shows pelos Estados Unidos e Canadá inicialmente adiada devido à operação do vocalista da banda, Mick Jagger.

"Ficamos felizes por anunciar hoje as novas datas da turnê nos Estados Unidos e Canadá!", escreveram os veteranos roqueiros no site do grupo.

Os Rolling Stones anunciaram em março o adiamento de 17 shows, afirmando que "os médicos explicaram a Mick Jagger que ele não poderia participar da turnê porque necessitava de cuidados médicos".

O vocalista, de 75 anos, tranquilizou os fãs logo depois ao anunciar que seria operado, garantindo que se sentia "muito melhor" numa mensagem divulgada no Twitter.

Os motivos da intervenção cirúrgica não foram divulgados oficialmente, mas a revista Billboard afirmou que seria para substituir uma válvula cardíaca.

"Estou impaciente para vê-los!", escreveu no Twitter Jagger nesta quinta-feira, após publicar na véspera um vídeo em que aparecia em plena forma, dançando freneticamente.

A turnê dos Stones pelos EUA e Canadá, com 17 apresentações, começa no dia 21 de junho no Soldier Field, estádio da equipe de futebol americano Chicago Bears, e terminará em 31 de agosto no Hard Rock Stadium de Miami.

