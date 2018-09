O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

9 de Setembro de 2018

Apoiado pela Rússia, o governo sírio retomou neste domingo (9), após uma breve pausa, os bombardeios na província de Idlib, no noroeste da Síria - informou o Observatório Sírio dos Direitos Humanos (OSDH), que relata pelo menos um morto.

No sábado, os caça-bombardeiros russos lançaram os "mais intensos" ataques em um mês nessa província, de acordo com o OSDH.

No domingo, depois de algumas horas de pausa, "helicópteros das forças do regime largaram cerca de 40 barris de explosivos na localidade de Hbit, no sul da província, matando pelo menos um garoto", disse à AFP o diretor do OSDH, Rami Abdel Rahman.

Em paralelo, acrescentou ele, a aviação russa lançou "mais de dez ataques" sobre a cidade de Latamné, no nordeste da província de Hama, zona adjacente a Idlib e que também é controlada por rebeldes e grupos extremistas.

Os bombardeios atingiram um hospital, que ficou fora de serviço.

Desde quinta-feira, centenas de famílias fogem de suas casas nos setores bombardeados de Idlib, na mira de Damasco e de Moscou por sua proximidade com as zonas controladas pelas forças leais ao governo sírio.

Na sexta-feira, fracassou uma cúpula entre os presidentes de Rússia e Irã, aliados do governo Bashar al-Assad, e Turquia, que apoia os rebeldes, para chegar a um compromisso sobre Idlib.

A província de Idlib e os focos rebeldes nas províncias vizinhas de Hama, Aleppo e Latákia contam com mais de três milhões de habitantes, metade deslocada, afirma a ONU, que teme uma "catástrofe humanitária" em caso de ofensiva.

