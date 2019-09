Uma delegação de talibãs se reuniu com diplomatas russos em Moscou, após a ruptura do diálogo com os Estados Unidos - informou o Ministério russo das Relações Exteriores neste sábado (14).

"O representante especial do presidente russo para o Afeganistão (...), Zamir Kabulov, recebeu uma delegação de talibãs em Moscou", afirmou um porta-voz do Ministério, citado pela agência pública RIA Novosti, sem especificar a data do encontro.

Nestas reuniões, "a parte russa destacou a necessidade de se retomar as negociações entre os Estados Unidos e o movimento talibã", relatou o porta-voz.

"Já os talibãs confirmaram sua vontade de continuar um diálogo com Washington", afirmou.

Estes encontros acontecem depois de o presidente americano, Donald Trump, anunciar, na semana passada, sua decisão de abandonar as negociações com os talibãs sobre uma progressiva retirada do efetivo militar dos EUA. Trump reagiu a um novo atentado reivindicado pelos talibãs, no qual um soldado americano foi morto em Cabul.

O acordo negociado entre os talibãs e os EUA previa o início da retirada das tropas americanas em troca de garantias antiterroristas, uma "redução da violência" e negociações diretas de paz com Cabul. Até então, os insurgentes vinham se negando a aceitar estas condições.

Desde o início do ano, a Rússia organizou dois encontros em Moscou entre representantes talibãs e políticos afegãos. Estas reuniões também não avançaram.

