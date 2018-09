O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

(Arquivo) A companhia aérea de baixo custo irlandesa Ryanair anunciou nesta terça-feira (25) o cancelamento de 190 voos de sexta-feira devido a uma greve da tripulação em seis países europeus, o que representa 8% dos serviços prestados no dia

"A Ryanair pede desculpas a 30.000 clientes (de 450.000) que devem ser afetados por essas perturbações injustificadas na sexta-feira, 28 de setembro", disse um comunicado da empresa, que atribuiu os cancelamentos a "uma pequena minoria de tripulação de cabine na Espanha, na Bélgica, na Holanda, em Portugal, na Itália e na Alemanha".

A companhia aérea tem sido afetada por várias greves nos últimos meses. O descontentamento endêmico entre seus funcionários começou há um ano e, recentemente, forçou a empresa a negociar com os sindicatos - algo que ela sempre se recusou a fazer em seus 30 anos de existência.

"Estas greves repetidas e inúteis prejudicam a atividade da Ryanair e a confiança do cliente, em um momento em que os preços do petróleo sobem", afirmou o diretor de Marketing da Ryanair, Kenny Jacobs, no comunicado.

