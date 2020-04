Um episódio da série "All Rise", do canal CBS, dedicado ao funcionamento da justiça durante a pandemia de coronavírus, será filmado à distância e com os atores em suas casas, uma novidade para uma produção americana.

Os produtores usarão diversas redes sociais e aplicativos para filmar à distância, como FaceTime ou Zoom, informou a CBS.

Depois de filmar as cenas de cada ator, a produção usará efeitos especiais para mudar a decoração e adicionar o que for necessário.

O episódio seguirá as normas de confinamento em vigor atualmente no estado da Califórnia e em Los Angeles, cenário da série, indicou a CBS.

Apenas o diretor de fotografia fará planos externos - e dentro de um veículo -, que devem permitir mostrar as ruas de Los Angeles desertas em consequência das medidas reais de confinamento.

No episódio, "escrito e inspirado pelos acontecimentos atuais", a juíza Lola Carmichael (Simone Missick) é autorizada a presidir um julgamento à distância.

Ao mesmo tempo, os personagens principais se adaptam às restrições de deslocamentos devido à pandemia de coronavírus.

"All Rise" está em sua primeira temporada. O episódio deve ser exibido no dia 4 de maio.

