Séries de televisão americanas sobre médicos, como "Grey's Anatomy", doaram máscaras faciais, roupas, luvas e outros suprimentos a funcionários de hospitais que enfrentam a pandemia do novo coronavírus nos Estados Unidos.

Os produtores desses programas estão retirando de seus depósitos esses materiais, que estão cada vez mais escassos devido à rápida disseminação da Covid-19, que ameaça sobrecarregar os hospitais.

Os responsáveis pela série "Grey's Anatomy" da ABC têm "um estoque de roupas e luvas que estamos doando", disse a produtora-executivo Krista Vernoff.

Já série "Station 19", da mesma emissora, doou cerca de 300 máscaras ao corpo de bombeiros de Ontário, no Canadá, depois de saber que elas estavam acabando e que as unidades estavam sendo forçadas reutilizar as máscaras.

"Eles ficaram tremendamente agradecidos", disse Vernoff.

Outro programa médico popular da ABC, "The Good Doctor", filmado em Vancouver, já entregou centenas de máscaras, aventais, botas descartáveis e roupas de isolamento.

Karen Law, uma reumatologista de Atlanta, postou uma imagem no Instagram com suprimentos médicos do lado de fora do Grady Memorial Hospital, fornecido pelo programa da Fox "The Resident".

"Ontem tive uma discussão séria com os residentes sobre como, embora os suprimentos sejam baixos, é improvável que um carregamento mágico de máscaras chegue", escreveu.

"E ainda assim um carregamento mágico de máscaras chegou", destacou.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Siga-nos no Instagram