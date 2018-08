O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

O secretário americano de Justiça, Jeff Sessions, reagiu nesta quinta-feira (23) às repetidas críticas do presidente Donald Trump, afirmando publicamente que não cederá à pressão política.

"Enquanto eu for Procurador-Geral, as ações do Departamento de Justiça não serão influenciadas indevidamente por considerações políticas. Exijo os mais altos padrões, e quando eles não são cumpridos, eu ajo", disse ele em um comunicado.

Trump pediu repetidas vezes a Sessions o fim da investigação do procurador especial Robert Mueller sobre o suposto conluio de sua equipe de campanha com a Rússia, embora o ex-senador tenha se recusado desde o início da investigação.

Em entrevista gravada e transmitida nesta quinta-feira pela Fox News, Trump criticou Sessions dizendo: "Eu pus um secretário de Justiça que nunca assumiu o controle do Departamento de Justiça".

O presidente, no entanto, disse que não interferirá nos assuntos do departamento.

"Continuarei sem me envolver, e talvez esta seja a melhor coisa a fazer".

