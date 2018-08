O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 28 de Agosto de 2018 11:16 28. Agosto 2018 - 11:16

O secretário de Estado americano, Mike Pompeo, cancelou uma viagem à Coreia do Norte no fim de semana passado após receber uma carta de Pyongyang considerada "beligerante" pela Casa Branca - informou o jornal "The Washington Post".

Pompeo recebeu a carta, enviada pelo vice-presidente do partido que governa a Coreia do Norte, Kim Yong-chol, e mostrou-a ao presidente Donald Trump, relata o "Post".

Ambos concluíram que seu conteúdo, ainda não divulgado, era beligerante o suficiente para justificar o cancelamento da visita, acrescentou o jornal, após consultar dois funcionários do governo.

No Twitter, pouco depois de tomar a decisão, Trump escreveu que não viu avanço suficiente da parte de Pyongyang no processo de desnuclearização.

O presidente reagiu em meio a informações de que a Coreia do Norte fez pouco, ou nada, para reverter seu programa nuclear, apesar das promessas feitas na cúpula em junho passado com o líder norte-coreano, Kim Jong-un.

Trump também criticou a China por não fazer o suficiente para conseguir a desnuclearização norte-coreana. O presidente americano deixou a porta aberta, porém, para uma visita de Pompeo a Pyongyang, quando a tensa relação comercial entre Washington e Pequim estiver resolvida.

Neuer Inhalt Horizontal Line

swissinfo.ch Banner da página Facebook da swissinfo.ch em português swissinfo.ch em português