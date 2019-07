O secretário-geral da ONU, António Guterres, elogiou nesta sexta-feira (5) o acordo entre os governantes militares do Sudão e os líderes rebeldes para compartilhar o poder, no âmbito de uma transição para um governo civil.

Guterres pede "a todas as partes interessadas que garantam a implementação oportuna, inclusiva e transparente do acordo e resolva qualquer problema pendente por meio do diálogo", disse uma declaração da ONU.

O acordo foi alcançado cedo nesta sexta, depois de dois dias de conversas com mediadores da União Africana e da Etiópia.

O texto estipula a criação de um conselho soberano com uma presidência militar e civil rotativa por um período de três anos e três meses.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Siga-nos no Instagram