Menino com máscara facial vende laticínios em uma rua de Tegucigalpa, Honduras, em 4 de abril de 2020, em meio ao "toque de recolher absoluto", determinado pelo governo hondurenho para conter a propagação da pandemia do novo coronavírus

O secretário-geral da ONU, António Guterres, pediu nesta quinta-feira (16) às "famílias em todas as partes e aos líderes de todos os níveis a proteger nossos filhos" que, inclusive, sem ser as primeiras vítimas da COVID-19 poderiam sofrer as piores consequências.

"À medida que a recessão mundial se acelerar, pode haver centenas de milhares de mortes infantis a mais em 2020", alertou em um comunicado, ao informar sobre o impacto da pandemia nos menores.

Segundo a ONU, esta estimativa poderia jogar por terra os últimos dois ou três anos de progressos conquistados na redução da mortalidade infantil.

Embora as escolas tenham fechado em todo o mundo em grande medida, as crianças poderiam sofrer ainda mais de fome porque 310 milhões de estudantes dependem da escola para se alimentar pelo menos uma vez por dia, disse António Guterres.

Segundo a ONU, 188 dos 193 países-membros da Organização das Nações Unidas impuseram o fechamento das escolas, afetando mais de 1,5 bilhão de crianças e jovens.

O confinamento social e uma maior recessão mundial alimentam as crescentes tensões dentro das famílias e "as crianças são, ao mesmo tempo, vítimas e testemunhas da violência doméstica e dos abusos", alertou o chefe da ONU.

A pandemia do novo coronavírus deixou pouco mais de dois milhões de infectados no mundo desde que o vírus surgiu na China em dezembro, a metade está na Europa. Além disso, deixou mais de 140 mil mortos, dois terços dos quais no Velho Continente.

