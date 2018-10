O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 3 de Outubro de 2018 14:35 03. Outubro 2018 - 14:35

(Setembro) Trong participa do Fórum Econômico Mundial, em Hanói

O secretário-geral do Partido Comunista do Vietnã (PCV), Nguyen Phu Trong, foi indicado nesta quarta-feira como candidato único ao cargo de chefe de Estado, anunciou o partido único.

"O Comitê Central do Partido nomeou por unanimidade Nguyen Phu Trong para o cargo de presidente do Vietnã, aguardando a aprovação da assembléia nacional", segundo o site do PCV.

Neuer Inhalt Horizontal Line

swissinfo.ch Banner da página Facebook da swissinfo.ch em português swissinfo.ch em português