O vestido que Meghan Markle usará no sábado em seu casamento com o príncipe Harry da Inglaterra é um dos segredos mais bem guardados do Reino Unido.

Será branco? De renda ou de cetim? De um estilista britânico ou estrangeiro?

Os fãs da moda terão que esperar até o momento do casamento para descobrir a resposta.

Sete anos atrás, o vestido de noiva de Kate Middleton para seu casamento com o príncipe William, irmão de Harry, despertou um grande interesse em todo o mundo.

A duquesa de Cambridge escolheu um modelo branco e marfim de cetim, com mangas de renda, desenhado por Sarah Burton e fabricado nos ateliês de Alexander McQueen: uma criação 100% britânica.

A americana Meghan Markle também pode ter optado por um estilista do reino de Elizabeth II para agradar a opinião pública e promover a indústria da moda britânica.

- Fantasia, tradição, ou as duas coisas? -

Há meses, o mundo da moda é um fervedouro de boatos sobre o nome do designer: entre os mais citados estão Burberry, Ralph&Russo (criador do vestido que Meghan usou para as fotos oficiais do noivado), Stella McCartney, Erdem, Alexander McQueen, Antonio Berardi e Roland Mouret.

Este último, questionado sobre o tema durante a Semana de Moda de Londres, em fevereiro, não quis fazer comentários.

"Não responderei", disse à AFP o estilista francês que mora em Londres, conhecido por seus vestidos esculturais, elegantes e sensuais.

"É uma amiga e o grande presente que posso dar a meus amigos é respeitar a sua privacidade", acrescentou.

Grande fã de moda, Meghan Markle descreveu na revista Glamour em 2016 sua roupa ideal para o grande dia: "Pessoalmente, prefiro os vestidos de noiva extravagantes e sutilmente românticos".

Mas os imperativos do código de vestimenta real podem ter limitado suas opções: ao se unir a Harry, se une também a uma instituição de costumes seculares com regras para todos os momentos da vida.

"Durante anos, os vestidos de noiva da realeza se inscreveram na tradição abrindo-se, ao mesmo tempo, à moda do momento", explica o site oficial da família real.

A complicação adicional surge pelo fato de Meghan já ter se casado uma vez, com o produtor de cinema Trevor Engelson, o que teoricamente a impediria de usar branco.

Contudo, as normas nesse sentido "agora são menos rígidas", explicou a estilista de vestidos de noiva Raishma ao jornal Daily Express.

Meghan poderia "optar pelo marfim ou por um tom acinzentado que seria perfeito com seu tom de pele", continuou.

- 'Exposição internacional' -

Qualquer que seja o nome, o designer escolhido se beneficiará da atenção que o casamento irá gerar.

Transmitido para meio mundo, a cerimônia será vista por milhões de pessoas.

E o vestido, alguns minutos depois de sua aparição, será detalhadamente analisado por meios especializados que já oferecem links para comprar todo o vestuário de Markle.

Seu vestido de noiva será copiado e usado por outras futuras noivas de todo o mundo.

Seria um efeito Meghan Markle? Não apenas, responde Sam Coates, um profissional da Comunicação que trabalha em Londres.

"Os membros da família real eram 'influencers' muito antes de existir a palavra. São capazes de impulsionar uma marca à fama", disse à AFP.

E, em meio a isso tudo, a roupa de Harry está longe de despertar o mesmo interesse. Além disso, o príncipe pode acabar se casando com seu uniforme militar de gala, uma tradição na família real.

