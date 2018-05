O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Seis elefantes-pigmeus, uma subespécie ameaçada de extinção na Ásia, foram encontrados mortos em uma plantação de palmas nas últimas semanas na ilha malaia de Bornéu - anunciaram autoridades locais nesta segunda-feira (21).

Os corpos dos animais, com idades entre um e 37 anos, foram descobertos entre o mês de abril e 20 de maio em diferentes lugares do estado de Sabah, em Bornéu, declarou à AFP o diretor do departamento local de espécies selvagens, Augustine Tuuga.

"Fizemos testes nos órgãos internos" dos animais, explicou, acrescentando que não apresentavam qualquer sinal de ferimento a bala.

Os elefantes podem ter-se envenenado acidentalmente ao ingerir adubo espalhado nas plantações de palmas, completou.

No ano passado, caçadores clandestinos mataram três elefantes-pigmeus. Em 2013, 14 desses animais foram encontrados mortos em Sabah, provavelmente envenenados.

Estima-se que restem cerca de 2.000 em estado selvagem.

Essa espécie está ameaçada pela redução de seu hábitat natural, devido ao desmatamento e à caça ilegal para extrair suas presas, cujo valor é muito alto no mercado negro.

Os elefantes-pigmeus vivem, principalmente, em Sabah e chegam a até 2,5 metros de altura, ou seja, abaixo dos elefantes da Ásia. Caracterizados pelo aspecto juvenil de seus rostros, suas grandes orelhas e sua longa cauda, foram classificados como uma nova espécie em 2003, após a realização de testes de DNA.

