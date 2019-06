Encerramento do desfile da Dolce & Gabbana

A dupla siciliana Dolce & Gabbana propôs neste sábado uma coleção masculina que viaja para os trópicos, em uma Semana da Moda de Milão em que Armani se projetou nos Jogos Olímpicos de Tóquio.

O sábado é o dia mais atraente deste grande fim de semana da moda masculina primavera-verão 2020, que começou na noite de ontem.

Domenico Dolce e Stefano Gabbana ofereceram um espetáculo em um ambiente de plantas exuberantes. O convite, em estampa de leopardo, marcou o tom da apresentação.

O homem da D&G está pronto para uma mudança de cenário, com um conjunto areia de explorador ou uma camisa de guepardo usada com calças curtas no estilo trekking.

Tigres e tucanos aparecem em suéteres, enquanto bananas e abacaxis estampam calças e camisas.

A coleção acena para o barroco siciliano e os anos 50, com suas estampas de poás e imagens de pin-ups.

Respira-se o ambiente de férias, ao som do tema de afro-reggaeton "Jambo", que surge como provável hit do verão na Itália. "Only good vibes" se lê em uma camiseta.

A marca, no entanto, enfrentou problemas no fim de 2018, após a divulgação pela D&G e, principalmente, por Stefano Gabbana, de vídeos e comentários considerados racistas.

Os principais sites de e-commerce realizaram um boicote à D&G, o que representou um golpe para a marca, um terço de cujos negócios tem origem na China.

Já com sua marca Emporio, Giorgio Armani deu uma prévia dos Jogos Olímpicos de Tóquio, apresentando o uniforme oficial da seleção italiana.

Cerca de 30 atletas desfilaram em um ambiente carregado de emoção. Entre os "modelos", teve destaque o ex-piloto Alex Zanardi, duas vezes medalhista de ouro paralímpico no ciclismo após um acidente em que perdeu as pernas.

O homem da coleção Emporio Armani, sempre elegante, usa calças largas com paletó de organza, em verde ou platinado, e também combinações de branco e preto.

Já a Versace apresentou um desfile misto em tom de rock, com jaquetas de couro que podem ser usadas com calças curtas, e também blazers em dois tons.

Entre as estampas, predominou a de leopardo, enquanto a marca reinterpreta seus padrões barrocos com cores brilhantes, verde, púrpura e rosa.

A programação de domingo inclui as marcas Dsquared2 e Etro. Fendi e a marca principal da Armani encerram na segunda-feira o fim de semana de luxo, antes de os fashionistas voltarem seus olhos para Paris.

