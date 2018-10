O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 4 de Outubro de 2018 22:00 04. Outubro 2018 - 22:00

O Senado dos Estados Unidos parece encaminhado a confirmar o candidato do presidente Donald Trump à Suprema Corte, depois que a maioria republicana assegurou nesta quinta-feira (4) que uma investigação do FBI o isenta das acusações de agressão sexual.

A oposição democrata considerou, no entanto, a investigação "incompleta" e "limitada" por uma Casa Branca decidida a conseguir a confirmação de Brett Kavanaugh, um juiz conservador de 53 anos.

A indicação de Kavanaugh, acusado pela professora da Califórnia Christine Blasey Ford de tentar estuprá-la em uma festa em 1982, quando os dois eram estudantes, ocorre em um clima de forte polarização política.

Enquanto no Capitólio avançava o processo de confirmação, milhares de pessoas se manifestavam contra Kavanaugh nas ruas de Washington, onde várias organizações feministas e de defesa dos direitos civis convocaram um dia de protestos com a esperança de convencer os republicanos de não aprovar a indicação.

"O juiz Kavanaugh deve ser confirmado no sábado", declarou em entrevista coletiva o senador republicano Chuck Grassley, presidente da Comissão Judicial do Senado.

"Com sorte, estamos a 48 horas de ter uma nova pessoa na Suprema Corte", acrescentou, depois de afirmar mais cedo em um comunicado que a investigação do FBI "não encontrou indícios de má conduta" do magistrado.

A pedido da oposição democrata e do senador republicano Jeff Flake, o FBI realizou uma investigação desde sexta-feira passada sobre as denúncias de Blasey Ford, cujo depoimento há uma semana foi acompanhado por milhões de pessoas ao vivo pela televisão.

- 'Não encontramos nada' -

"Não encontramos nada, nada que corrobore as acusações", apontou o também influente senador republicano Orrin Hatch. "Agradeço ao FBI por seus esforços para fazer uma investigação minuciosa e muito importante".

Os republicanos, que controlam o Congresso e a Casa Branca, apontam a Kavanaugh para, nas próximas décadas, inclinar para o lado conservador as sentenças da Suprema Corte, instituição que regula assuntos sensíveis na sociedade americana.

Trump indicou Kavanaugh em substituição ao juiz Anthony Kennedy, que era o voto de desempate em um tribunal agora dividido igualmente entre quatro juízes conservadores e quatro progressistas.

A confirmação de Kavanaugh ao mais alto tribunal de justiça dos Estados Unidos ocorrerá em um Senado onde os republicanos têm uma apertada maioria (51-49). Até agora, três senadores republicanos são os principais na votação: Jeff Flake, Susan Collins e Lisa Murkowski.

"Parece ser uma investigação muito completa", assinalou Collins, enquanto Flake, duro crítico de Trump, indicou que o relatório do FBI não continha "informação adicional" que corroborasse as denúncias.

- Insuficiente -

Os democratas consideraram que a investigação do FBI era insuficiente. "Parece ser o produto de uma investigação incompleta que, talvez, tenha sido limitada pela Casa Branca", disse a jornalistas a principal democrata da Comissão Judicial do Senado, Dianne Feinstein.

"Tínhamos muito medo de que este fosse um processo muito limitado", acrescentou o líder da minoria do Senado, Chuck Schumer. "Esses temores se concretizaram".

A senadora democrata Heidi Heitkamp, que havia sido vista como possível votante a favor de Kavanaugh, disse que também irá se opor a sua confirmação.

Kavanaugh negou com veemência a acusação contra ele feita por Blasey Ford e por outras duas mulheres por sua má conduta sexual, entre elas Deborah Ramirez, que disse que o agora juiz lhe mostrou as suas partes íntimas durante uma festa na Universidade de Yale.

Os advogados de Blasey Ford lamentaram que ela não tenha sido ouvida na investigação.

- 'Não traiam as mulheres' -

"Não traiam as mulheres, votem não" e "Acreditem nas sobreviventes", expressavam os manifestantes em seus cartazes e reunidos na sede da Suprema Corte.

"Acredito no que a doutora Ford disse, e acho que Kavanaugh faz parte do clube de velhos amigos que querem protegê-lo sem importar as circunstâncias"", disse Angela Trzepkowski, que chegou à capital saída do estado Delaware (leste).

Para Trzepkowski, o relatório do FBI está parcial. "Não é a investigação aberta e imparcial que havíamos pedido".

Trump afirmou mais cedo no Twitter que o relatório do FBI isentava o seu candidato e se mostrou otimista sobre as chances dos republicanos nas legislativas de novembro, na qual o governo pode perder o controle do Congresso.

"O tratamento severo e injusto ao juiz Brett Kavanaugh está tendo um impacto incrível nos eleitores", disse Trump. "As PESSOAS entendem muito mais do que os políticos".

"O mais importante é que esta grande vida não pode ser arruinada por democratas mesquinhos e desprezíveis e por acusações completamente não confirmadas", disse Trump sobre seu candidato.

Neuer Inhalt Horizontal Line

swissinfo.ch Banner da página Facebook da swissinfo.ch em português swissinfo.ch em português