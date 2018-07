O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

25 de Julho de 2018

Manifestação contra reforma do judiciário diante da sede do Senado polonês, em Varsóvia, em 23 de julho de 2018.

Os senadores poloneses aprovaram na madrugada desta quarta-feira um polêmico projeto de lei sobre a escolha do novo presidente da Suprema Corte, apesar dos protestos que tentavam impedir a reforma, criticada pela União Europeia.

A modificação foi adotada por 60 votos contra 30 e uma abstenção.

O texto, que passou na sexta-feira pela Câmara dos Deputados, deve ser firmado agora pelo chefe de Estado, o conservador Andrzej Duda.

"O único objetivo desta lei é modificar a composição" da Suprema Corte, disse o senador liberal Aleksander Pociej, da Plataforma Cívica (oposição), antes da votação.

Para os autores do projeto, seu objetivo é acelerar a escolha do novo presidente do Supremo que substituirá Malgorzata Gersdorf, que se nega a pedir a aposentadoria, como querem os conservadores, apoiados em uma reforma do judiciário criticada tanto pela oposição como por Bruxelas.

A Comissão Europeia deflagrou um procedimento de infração contra a Polônia sobre a independência da Justiça diante das disposições do projeto de lei sobre a Suprema Corte, o que pode acarretar em sanções financeiras.

O governo polonês também é objeto de outro procedimento iniciado pelo Executivo europeu referente ao conjunto das reformas no judiciário que, segundo Bruxelas, ameaçam de maneira "sistemática" o Estado de direito, dando ao governo o controle da justiça.

