O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 24 de Agosto de 2018 15:42 24. Agosto 2018 - 15:42

A família do senador John McCain, importante figura da vida política americana, anunciou nesta sexta-feira que o congressista decidiu abandonar o tratamento contra um câncer no cérebro detectado há um ano.

"A doença e o envelhecimento inexoráveis deram seu veredicto. Com sua habitual determinação, ele decidiu por fim a seu tratamenot médico", escreveu a família McCain em um comunicado.

McCain, um herói da guerra do Vietnã, é senador republicado pelo estado do Arizona e disputou as primárias para uma indicação à disputa presidencial em 2000, perdendo para George W. Bush.

Neuer Inhalt Horizontal Line

swissinfo.ch Banner da página Facebook da swissinfo.ch em português swissinfo.ch em português