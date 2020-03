O líder da minoria do Senado, Charles E. Schumer (D-NY), durante uma coletiva de imprensa durante o julgamento de impeachment do presidente dos EUA, Donald Trump, em Washington, DC

Os senadores norte-americanos iniciaram negociações na sexta-feira para um pacote de estímulos de 1 trilhão de dólares para ajudar os cidadãos atingidos pelo novo coronavírus, com os republicanos buscando aprovação rápida e os democratas pressionando por mais proteção para os trabalhadores.

O líder da maioria no Senado, Mitch McConnell, e seu colega democrata Chuck Schumer começaram o diálogo sobre a iniciativa com o secretário do Tesouro, Steven Mnuchin, e outras autoridades.

A versão lançada na noite de quinta-feira inclui ajuda direta de até US$ 1.200 para adultos que ganham menos de US$ 99.000 por ano e centenas de bilhões de dólares em garantias de empréstimos a indústrias afetadas pela crise da saúde, incluindo companhias aéreas e pequenas empresas.

"Encarreguei âs equipes bipartidárias de chegarem a um acordo até o final do dia, hoje à noite", disse McConnell a repórteres, acrescentando que deseja votar em um projeto final na segunda-feira antes de chegar à Câmara de Representantes.

O presidente Donald Trump disse que falou ao telefone com os líderes do Senado e que teve uma "conversa telefônica muito boa" com Schumer.

"Existe um espírito tremendo para fazer algo" para mitigar o impacto da crise, disse Trump.

McConnell disse que as prioridades são "ajuda financeira direta" para os americanos, ajuda às empresas, estabilização da economia e proteção ao emprego.

Mas os democratas, antecipando uma negociação difícil, disseram que a proposta de McConnell omite provisões críticas, como seguro-desemprego ampliado além de pagamentos únicos, licença familiar adicional e licença médica, além de ajuda financeira prioritária aos trabalhadores americanos sobre as corporações.

"Nada disso está no projeto (McConnell)", disse Schumer, que no entanto sugeriu que um acordo poderia ser alcançado, apesar das divergências e incertezas.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Siga-nos no Instagram