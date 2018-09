O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

05. Setembro 2018 - 22:39

Brett Kavanaugh mostra um exemplar da Constituição durante sabatina no Senado americano em 5 de setembro de 2018.

Aborto, armas e imunidade presidencial: o candidato conservador de Donald Trump à Suprema Corte, Brett Kavanaugh, tratou de tranquilizar nesta quarta-feira os senadores sobre estes temas polêmicos, revelando sua "independência" mas sem convencer os legisladores democratas.

Interrompido em várias ocasiões por manifestantes que gritavam, Kavanaugh abordou rapidamente a questão-chave de sua lealdade ao presidente dos Estados Unidos, na sabatina feita pela Comissão de Justiça do Senado.

O tema é mais sensível diante da investigação do procurador especial Robert Mueller sobre o suposto conluio do pessoal da campanha de Trump com os russos antes das eleições de 2016.

"A primeira qualidade de um bom juiz em nosso sistema constitucional é a independência", declarou Kavanaugh, 53 anos. "Ninguém está acima da lei em nosso sistema constitucional", afirmou com um exemplar da Constituição americana na mão.

Em seguida, Kavanaugh citou "um dos maiores momentos jurídicos" do país no julgamento EUA vs. Nixon, que obrigou o presidente republicano a obedecer a justiça e entregar gravações, em 1974.

Em um momento de intensa "pressão política, o (supremo) tribunal defendeu a independência da Justiça", e seu chefe havia sido designado por Richard Nixon, recordou.

Mas quando a senadora democrata Dianne Feinstein lhe questionou diretamente se um presidente em exercício deveria ser obrigado a acatar um mandado de um juiz, Brett Kavanaugh se absteve de responder à "pergunta hipotética".

Em 2009, Kavanaugh opinou que iniciar um processo judicial contra um presidente em exercício envolvia "sérias questões constitucionais".

Sobre o aborto, este católico praticante disse "entender a importância do problema". "Não vivo em uma bolha".

Em seguida, declarou respeitar "profundamente" o valor da jurisprudência, em particular a histórica decisão Roe vs. Wade, que legalizou o aborto em todo o país, em 1973.

Mas também nesta questão, não deixou claro se considera que o aborto está consolidado na lei. "Minhas crenças pessoais não são pertinentes na forma em que julgo".

Consultado sobre a eventual proibição de armas semiautomáticas, Kavanaugh condenou os tiroteios que enlutam regularmente as escolas americanas, mas reafirmou o argumento de que seu uso está suficientemente consolidado para ser questionado na atualidade.

Uma visão "aterradora", reagiu no Twitter o senador democrata Bob Menendez.

"É um juiz extraordinário", declarou Trump à imprensa sobre Kavanaugh. Os democratas "deveriam realmente aceitá-lo".

Os republicanos têm uma estreita maioria (51-49) no Senado, o que lhes dá a última palavra sobre as nomeações do presidente para a Suprema Corte, mas alguns senadores podem inclinar a votação de uma maneira ou outra.

Os nove magistrados da Suprema Corte têm um papel crucial em suas decisões e a designação de Kavanaugh poderá romper o equilíbrio e inclinar o tribunal para o lado conservador por várias gerações.

