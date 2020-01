O partido separatista catalão ERC anunciou nesta quinta-feira (2) seu apoio, indispensável, para que o socialista catalão Pedro Sánchez possa ser reconduzido ao poder na Espanha, depois de ter sido anunciada uma mesa de negociações para tentar resolver o "conflito político" na Catalunha (nordeste).

O Conselho Nacional do ERC decidiu validar esta mesa de negociação com o Estado, declarou à imprensa Pere Aragonès, atual vice-presidente catalão e dirigente do ERC em Barcelona, afirmando que os 13 deputados do partido vão se abster em uma votação no Parlamento para que o líder socialista possa ser empossado como chefe de governo.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Siga-nos no Instagram