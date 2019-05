Os sequestradores de dois médicos cubanos no nordeste do Quênia estão exigindo 1,5 milhão de dólares de resgate para libertá-los, disseram policiais e autoridades do governo.

Assel Herrera Correa, clínico geral, e Landy Rodríguez Hernández, cirurgião, foram sequestrados em 12 de abril por supostos jihadistas do grupo islâmico Al Shabab em Mandera, perto da fronteira com a Somália.

Algumas fontes dizem que os médicos foram levados para a Somália.

"Estão pedindo US$ 1,5 milhão. É o que eles querem", disse uma autoridade queniana que pediu anonimato.

Uma fonte policial de alto escalão confirmou o pedido de resgate sem fornecer números.

Em contrapartida, o porta-voz da polícia queniana, Charles Owino, disse que não tinha essa informação.

Herrera e Rodríguez fazem parte de uma brigada médica de 101 pessoas que trabalha no país africano desde 2018 para fortalecer os serviços médicos em áreas remotas.

