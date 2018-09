O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

A tenista americana Serena Williams causou furor nas redes sociais, neste domingo, depois de publicar um vídeo em que aparece cantando de topless, com as mãos cobrindo os seios, para uma campanha de prevenção ao câncer.

A multicampeã canta à capela a música "I Touch Myself" (Eu me toco, em português), do grupo australiano The Divinyls, em apoio à organização Breast Cancer Network Australia.

"Neste mês de sensibilização sobre o câncer de mama, gravei uma versão do sucesso mundial de Divinyls 'I Touch Myself' para lembrar as mulheres de realizarem de forma regular o auto-exame", escreveu Serena em sua conta no Instragam.

"Sim, tive que fazer um esforço, mas o fiz porque é uma questão que afeta todas as mulheres, de todas as cores no mundo todo. A detecção precoce é crucial e salva muitas vidas", acrescentou.

"I Touch Myself" foi coescrita pela cantora de Divinyls Chrissy Amphlett, que morreu em 2013 aos 53 anos por conta de um câncer de mama.

"Este vídeo musical faz parte do 'projeto I Touch Myself' em homenagem à diva Chrissy Amphlett, que morreu de câncer de mama e nos deixou sua canção para lembrar às mulheres que a saúde está em primeiro lugar", declarou a campeã de 23 títulos de Grand Slam.

Dez horas depois de publicar a mensagem, o vídeo já acumulava mais de 1,6 milhões de visualizações.

