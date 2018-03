O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

21 de Outubro de 2016 16:46

Dificuldade para fazer a sesta? Dois publicitários de Barcelona criaram o "Napflix", uma versão à moda espanhola do serviço americano de vídeos on-line Netflix que oferece conteúdos para induzir ao sono.

Desde sua disponibilização on-line, na segunda-feira, a plataforma oferece 60 vídeos retirados do YouTube como um jogo de bocha, uma representação do Lago dos Cisnes ou um curso de física quântica, e rapidamente se tornou viral, afirmou à AFP um de seus fundadores, Víctor Gutiérres de Tena.

A notícia "saltou de Barcelona para (toda a) Espanha, dali ao Uruguai, México, Argentina, e depois também chegou à Rússia e Holanda", disse Gutiérrez de Tena, publicitário de 31 anos.

Um vídeo de gotas de chuva atingindo janelas de vidro, um documentário sobre pandas ou a celebração do casamento da irmã mais velha do rei Filipe VI: não faltam pretextos para cair no sono.

Gutiérrez de Tena idealizou este site gratuito durante um fim de semana com seu colega Francesc Bonet, de 41 anos. "Buscamos a monotonia e que não seja repetitivo", indicou.

"Precisa ser o tipo de coisa que lembra nossa infância, como aulas depois do almoço e séries de televisão que assistíamos depois de comer e que são sempre do mesmo jeito. Você dorme, acorda e consegue continuar acompanhando a história", explicou.

A brincadeira que gera milhares de visualizações todos os dias também é um experimento publicitário, afirma, embora esclareça que o "Napflix" não é uma campanha e que seus criadores não gastaram ou receberam dinheiro pelo serviço.

No entanto, afirma, poderia ser a campanha publicitária de um fabricante de colchões.

Defendendo a sesta, a marca de colchões criaria uma comunidade de fãs captados nas redes sociais. Neste caso, faria isso recorrendo a um hábito cultural (a sesta), associado a vídeos que já foram vistos por milhões de internautas.

Com ou sem "Napflix", a tradição da sesta se perdeu em grande parte da Espanha, apesar do esterótipo. Apenas 16% dos espanhóis a fazem todos os dias, segundo uma pesquisa de fabricantes de camas de 2009.

