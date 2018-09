O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 27 de Setembro de 2018 19:10 27. Setembro 2018 - 19:10

Faltando oito meses para as eleições europeias, sete líderes liberais ou social-democratas pediram mudanças na União Europeia para frear a onda populista que ameaça a "paz, prosperidade e liberdade" do continente

Faltando oito meses para as eleições europeias, sete líderes liberais ou social-democratas pediram nesta quinta-feira mudanças na União Europeia apara frear a onda populista que ameaça a "paz, prosperidade e liberdade" do continente.

"Queremos refundar a Europa", dizem os oito líderes em uma coluna publicada nos principais jornais europeus, incluindo no britânico The Guardian, no francês Libération e no portal espanhol eldiario.es.

"Devemos agir agora, ou o projeto europeu vai perder o fôlego. Pior, será sufocado por políticos populistas para os quais a União é uma anomalia da história que deve ser abandonada", advertem neste texto batizado de "Despertemos para a Europa!".

O manifesto foi assinado pelo primeiro-ministro maltês Joseph Muscat, pelo presidente do partido espanhol Ciudadanos Albert Rivera e pelo presidente do conselho italiano Matteo Renzi.

Também traz a assinatura do líder do partido do presidente francês Emmanuel Macron, Christophe Castaner; a dos políticos belgas Guy Verhofstadt e Oliver Chastel; bem como a do antigo primeiro-ministro romeno Dacian Ciolos e do político holandês Alexander Pechtold.

"Nós nos recusamos a ser uma nova geração de sonâmbulos", declaram os signatários, recusando-se a seguir "um século depois", o mesmo caminho que levou a duas guerras mundiais.

"A Europa de hoje parece pouco adequada para enfrentar os desafios ecológico, econômico e migratório. Não responde às expectativas dos cidadãos que exigem menos leis e mais ações", afirmam.

"Nosso projeto de refundação é claro", eles apontam, pedindo "reformar os tratados se a refundação da Europa exigir isso" e "superar as estruturas políticas existentes se elas se tornarem obstáculos".

Neuer Inhalt Horizontal Line

swissinfo.ch Banner da página Facebook da swissinfo.ch em português swissinfo.ch em português