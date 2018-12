Sete menores morrem em incêndio a leste da Cidade do México

Menino carrega baldes com água potável para casa em Iztapalapa, Cidade do México, 19 de abril de 2017

Sete menores de idade morreram nesta sexta-feira (28) em um incêndio em uma casa situada na populosa região de Iztapalapa, no leste da Cidade do México, informaram as autoridades.

Segundo versões da imprensa local, o incêndio ocorreu na madrugada em uma casa feita de chapas de metal e papelão. Os bombeiros foram ao local apagar as chamas e isolar a área.

Originalmente, as autoridades informaram que tinham morrido seis crianças e um adulto, embora mais tarde tenham esclarecido que foram no total sete os menores de idade falecidos.

A prefeita Clara Brugada disse à imprensa que não se sabe "ainda qual foi a origem do incêndio" e que faz um mês registrou-se outra ocorrência similar devido ao acúmulo de gás.

Brugada acrescentou que se tratava de uma moradia precária e que seu governo iniciará campanhas para que as pessoas não usem fogo como calefação dentro de suas casas durante a temporada de frio.

"Vamos investigar imediatamente, mas nós teremos que fazer uma campanha sobre o uso de gás nesta época de frio", disse.

Iztapalapa é a região mais populosa da capital, com 1,8 milhão de pessoas, e alguns vivem em condições precárias.

Anualmente, durante a temporada de inverno, as autoridades da Cidade do México recomendam à população evitar o uso de fogos de artifício, não sobrecarregar a rede elétrica com decoração natalina e evitar acender fogo dentro das casas.

Neuer Inhalt Horizontal Line