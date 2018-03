O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

14 de Março de 2018

O emblemático co-fundador e diretor da Vice Media, Shane Smith, deixa a direção geral da plataforma, que ficará a cargo da veterana da televisão Nancy Dubuc.

Shane Smith continuará fazendo parte do grupo como presidente-executivo, segundo um comunicado publicado nesta terça-feira.

Embaixador e rosto da marca Vice desde seu lançamento, em 1994, o canadense havia acompanhado até agora todas as fases do desenvolvimento do grupo, que nasceu como uma revista de contracultura e se tornou uma empresa editorial avaliada em mais de 5 bilhões de dólares.

Sua sucessora, Nancy Dubuc, vem da A&E, uma empresa conjunta entre Disney e o grupo de mídia Hearst Corporation, que controla 15% do capital da Vice Media e da qual ela é diretora-executiva desde 2013.

Dubuc anunciou na segunda-feira sua saída do grupo de televisão, que compreende os canais A&E, Lifetime, History e Viceland, lançado no começo de 2016.

A nomeação de uma mulher para a Vice Media envia uma forte mensagem em um momento em que o grupo se recupera das revelações publicadas pelo New York Times, no final de 2017, sobre as práticas de assédio sexual na empresa.

O objetivo do grupo é atingir a paridade de gênero em todas as suas divisões até 2020.

