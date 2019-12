É difícil encontrar o amor quando se é uma estrela de cinema: Sharon Stone revelou ter sido bloqueada em um aplicativo de relacionamentos porque seus usuários acharam que seu perfil era falso.

"Eu me inscrevi no app de encontros Bumble e eles fecharam minha conta. Alguns usuários denunciaram, claro, que não se tratava de mim", escreveu a atriz americana em sua conta no Twitter.

"Ei, Bumble, estou desqualificada? Me deixa entrar na colmeia", acrescentou, fazendo um trocadilho com a palavra "bumble" (zumbido em inglês).

A atriz de 61 anos, que atuou em "Total Recall" ao lado de Arnold Schwarzenegger e ganhou fama internacional com "Instinto Fatal" (1992), postou uma captura de tela desse aplicativo.

"Sua conta foi bloqueada porque recebemos várias mensagens segundo as quais seu perfil é falso", diz a mensagem na foto.

Os tuítes da atriz foram compartilhados milhares de vezes e muitos internautas se mostravam interessados em um relacionamento romântico com ela.

O aplicativo acabou redefinindo o status da conta de Stone.

"Nós o desbloqueamos e garantimos que isso não acontecerá novamente", disse um executivo da Bumble ao Twitter.

