O sherpa nepalês Kami Rita bateu nesta terça-feira o próprio recorde mundial depois de escalar o Everest pela 24ª vez, anunciaram os organizadores da expedição, depois que ele alcançou o topo da maior montanha do mundo pela segunda vez nos últimos sete dias.

"É histórico. Ele fez uma ascensão recorde durante esta manhã, guiando a equipe da polícia indiana", afirmou Mingma Sherpa, da agência Seven Summit Treks.

Este sherpa de 49 anos atua como guia de alpinismo há mais de duas décadas e em 1994 escalou pela primeira vez a maior montanha do mundo, de 8.848 metros.

Ele escalou 35 vezes montanhas com mais de 8.000 metros de altura ao longo de sua carreira, incluindo o perigoso K2 no Paquistão, também na cordilheira do Himalaia.

Depois de ter sido felicitado na semana passada no campo base do Everest após a 23ª escalada, Kami Rita anunciou que desejava retornar ao topo do mundo nos dias seguintes.

"Estou muito feliz e orgulhoso, acredito que voltarei ao topo da montanha durante a estação", afirmou à AFP.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Siga-nos no Instagram