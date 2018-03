O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

O grupo industrial alemão Siemens anunciou nesta quarta-feira um acordo de cooperação com o Brasil para investir 1 bilhão de euros no país nos próximos cinco anos

O acordo preliminar, assinado em São Paulo pela Siemens e a Apex, a agência brasileira de promoção de exportações e investimentos, inclui projetos de eletrificação e automatização de infraestruturas públicas de energia, transporte e saúde, assim como investimentos na indústria e no ensino superior brasileiros.

"As iniciativas do acordo têm o potencial de abrir um novo ciclo de crescimento sustentável no Brasil durante os próximos cinco anos", afirmou o grupo em um comunicado.

A Siemens também espera que o plano de investimento possa captar em longo prazo outros 50 bilhões de euros em investimentos e criar 1,2 milhão de postos de trabalho.

"É urgente atuar no Brasil para criar as infraestruturas necessárias nos setores de energia e mobilidade, assim como para formar mão de obra", afirmou o presidente da Siemens, Joe Kaeser, citado no comunicado.

O grupo alemão já investiu um bilhão de euros nos últimos 15 anos no Brasil, onde tem 6.000 empregados.

