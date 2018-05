O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 17 de Maio de 2018 22:55 17. Maio 2018 - 22:55

Área de check-in da Latam em Santiago, no Chile, em 10 de abril de 2018

Os voos da companhia aérea Latam Argentina serão afetados nesta sexta-feira (18) por uma greve de 24 horas lançada por cinco dos sete sindicatos de aviação, que denunciam um "processo de encolhimento empresarial", anunciaram em comunicado.

Na quinta-feira, o serviço registrou inúmeros cancelamentos e atrasos que afetaram voos domésticos e internacionais, informou a empresa em nota.

Uma reunião sindical que durou nove horas "afetou um total de 4.448 passageiros e 36 voos, sete dos quais foram regionais (988 passageiros), e 29 domésticos. O serviço foi gradualmente restaurado", indicou o companhia aérea.

Nesta sexta-feira, a interrupção das atividades terá início às 6h e "afetará todos os voos da América Latina", disse o chefe da Associação de Pilotos de Aviação Comercial (APLA), Pablo Biró.

"Os funcionários da Latam Argentina realizaram uma assembleia no local de trabalho diante do inegável processo de encolhimento dos negócios que coloca em risco a estabilidade de centenas de fontes de trabalho argentinas em um contexto de crescimento sem precedentes da holding no país", afirmaram os sindicatos em nota.

A greve "em defesa das fontes de trabalho e condições de trabalho" foi convocada por APLA, APA (equipe terrestre), APTA (técnicos aeronáuticos), Atcpea (tripulação de cabine) e UPSA (equipe sênior).

Neuer Inhalt Horizontal Line

swissinfo.ch Banner da página Facebook da swissinfo.ch em português swissinfo.ch em português