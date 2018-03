O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

15 de Março de 2018

Singapura continua sendo a cidade mais cara do mundo - sem levar em conta o custo de habitação — pelo quinto ano consecutivo, segundo um estudo publicado nesta quinta-feira, que também aponta Caracas como uma das mais baratas do mundo.

A posição de Singapura se justifica pelo preço exorbitante dos automóveis, que situam esta cidade-Estado do sudeste da Ásia na frente de Paris e Zurique, que compartilham o segundo lugar, segundo a classificação anual da The Economist Intelligence Unit (EIU).

Hong Kong, outro importante centro financeiro asiático, ficou em quarto lugar, seguida por Oslo. Seul e Genebra ficaram empatadas em sexto lugar, na frente de Copenhague, Tel Aviv e Sydney.

As flutuações cambiais explicam as mudanças anuais nesta lista. Este ano, por exemplo, não há nenhuma cidade dos Estados Unidos entre as dez mais caras devido à debilidade do dólar, nem Tóquio.

Singapura, um pequeno arquipélago próspero cuja economia atrai muitos imigrantes "continua sendo a cidade mais cara do mundo para comprar e possuir um carro", explica o informe.

Para comprar um veículo é preciso pagar uma licença de 31.000 euros, o que eleva o preço de um sedã básico a mais de 50.000 euros.

O informe também lista as cidades mais baratas do planeta, liderada por Damasco (Síria), Caracas (Venezuela) e Almaty (Cazaquistão).

