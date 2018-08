O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

A gigante francesa de canetas esferográficas, isqueiros e lâminas de barbear Bic registrou uma forte queda de seus resultados do segundo trimestre, principalmente por causa da situação econômica no Brasil

O lucro líquido trimestral caiu 72%, a 22,2 milhões de euros, afetado pela desvalorização de 68,7 milhões dos ativos da Cello, filial de esferográficas do grupo na Índia.

O lucro é inferior ao que esperavam os analistas entrevistados pela Factset, que apostavam em um resultado de € 92 milhões.

As desvalorizações do dólar americano e do real em relação ao euro arrastaram todas as divisões do grupo.

A situação macroeconômica do Brasil, importante mercado para o grupo, "apresentou um meio relativamente volátil e incerto", explicou uma porta-voz del grupo.

A atividade também se viu afetada pela greve de caminhoneiros que paralisou inúmeros setores da economia brasileira durante 11 dias em maio.

Em todas as divisões, o rendimento Brasil foi fraco por causa, principalmente, "do ajuste do nível de reservas de nossos distribuidores", indicou a fonte.

