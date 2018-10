O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 12 de Outubro de 2018 11:48 12. Outubro 2018 - 11:48

O número de mortos pela passagem do furacão Michael subiu para 11 nesta sexta-feira, já que cinco pessoas morrreram na chegada da tempestade no estado de Virgínia, informaram as autoridades locais.

"As atualizações da tempestade em Virgínia a partir das 7h00 (08h00 de Brasília) confirmaram 11 mortes relacionadas a Michael, 520 mil sem energia, 1.200 estradas fechadas, e 5 supostos tornados", afirma o departamento de Gerenciamento de Emergências de Virgínia no Twitter.

