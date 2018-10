O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

O balanço das fortes inundações na ilha de Maiorca, no arquipélago turístico das Ilhas Baleares espanholas, chegou a 12 pessoas após a descoberta, nesta quinta-feira, de um homem e uma mulher que podem ser um casal alemão desaparecido.

"Lamentamos comunicar a descoberta de duas pessoas falecidas, um homem e uma mulher, na área perto de Artà", no leste da ilha, "perto de onde o veículo do casal alemão desaparecido foi encontrado", informaram os serviços de emergência das Ilhas Baleares.

Com estes dois, as vítimas fatais - seis espanholas, duas britânicas, uma holandesa e outra de nacionalidade ainda desconhecida - dessas inundações que devastaram a parte leste de Maiorca na terça-feira aumentaram para doze.

Um menino de cinco anos ainda está desaparecido, mas se não descarta a possibilidade "de encontrar mais pessoas desaparecidas que não foram identificadas", declarou Catalina Caldera, conselheira regional das Ilhas Baleares.

Cerca de 900 pessoas, incluindo mergulhadores, colaboram nas buscas e limpeza da área devastada da ilha, muito freqüentada por alemães e britânicos. Cães e drones também foram mobilizados para as tarefas de buscas.

A tempestade, que durou apenas algumas horas na quarta-feira, surpreendeu por sua intensidade. "Choveu 220 litros por metro quadrado", detalhou o governo regional balear.

Ao visitar a região, o chefe de governo Pedro Sánchez destacou as "circunstâncias absolutamente extraordinárias do fenômeno meteorológico de ontem" e prometeu recursos para ajudar as vítimas.

Situada a 60 km de Palma de Maiorca, capital do arquipélago que no ano passado recebeu 13,8 milhões de visitantes estrangeiros, a zona afetada conta com vários estabelecimentos turísticos.

