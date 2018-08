O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

19 de Agosto de 2018

Socorristas ajudam na retirada de moradores em 19 de agosto de 2018, em uma localidade do estado de Kerala, no sul da Índia, atingida por inundações

O balanço de mortos das piores inundações em um século no estado indiano de Kerala aumentou para 357 - anunciou o governo neste domingo (19), acrescentando que as perdas em infraestrutura estão estimadas em US$ 3 bilhões.

Esta região turística sofre com as chuvas torrenciais de monção desde o final de maio, o que provocou deslizamentos de terra e graves inundações que arrasaram povoados inteiros.

"Desde 29 de maio, quando começou a monção em Kerala, um total de 357 pessoas perdeu a vida", afirma um comunicado dos Serviços de Informação deste estado do sudeste da Índia. Nas últimas 24 horas, 33 pessoas morreram.

Cerca de 353.000 pessoas estão abrigadas em 3.026 acampamentos e milhares de agentes das Forças Armadas patrulham a área.

Há estradas e 134 pontes danificadas, o que isolou zonas remotas dos montanhosos distritos do estado, os mais afetados.

O governo estadual solicitou mais financiamento, assim como 20 helicópteros e mais 600 embarcações motorizadas para redobrar os esforços de resgate.

