O número de mortos por uma forte tempestade que atingiu as Filipinas no Natal subiu para 41, informaram as autoridades em 29 de dezembro de 2019, com dezenas de milhares de pessoas. os habitantes locais continuam lotados nos centros de evacuação.

O tufão Phanfone deixou as Filipinas no sábado depois de passar por várias ilhas do arquipélago de Visayas, no centro, incluindo algumas muito populares entre os turistas.

Um balanço anterior das autoridades foi responsável por 28 mortes.

Entre os mortos, há três tripulantes de um navio que tombou devido aos ventos fortes, um policial morto por um poste caído e um homem atingido por uma árvore derrubada pela força do vento.

As autoridades ainda estão procurando 12 desaparecidos.

Segundo os últimos relatórios da agência nacional de catástrofes, 1,6 milhão de pessoas foram afetadas pelo tufão, que danificou cerca de 260.000 casas e forçou centenas de milhares de habitantes a se mudarem para abrigos de emergência.

Phanfone, chamado localmente "Úrsula", é o ciclone de número 21 que chegará às Filipinas em 2019.

Em geral, essas tempestades destroem plantações e casas, afetam seriamente a infraestrutura e condenam milhares de pessoas à pobreza permanente.

