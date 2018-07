O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 29 de Julho de 2018 16:00 29. Julho 2018 - 16:00

(28 jul) Migrantes resgatados no mar aguardam a sua transferência para o porto espanhol de Algeciras

Os serviços de resgate da Espanha anunciaram neste domingo o resgate de 211 migrantes que se encontravam em embarcações à deriva no Mediterrâneo, enquanto o ministro do Interior espanhol viajava até a Mauritânia para promover a cooperação na luta contra a imigração ilegal.

O serviço de salvamento marítimo resgatou os migrantes a bordo de 21 barcos nos arredores do Estreito de Gibraltar, que separa a Espanha do Marrocos, segundo um porta-voz. Os migrantes serão levados para o porto de Algeciras, sudoeste da Espanha, assinalou.

Estas últimas chegadas acontecem depois que o serviço de socorro resgatou, nos últimos dias, mais de 1,2 mil pessoas que tentavam o perigoso cruzamento do Marrocos para a Espanha, país que supera a Itália como destino mais procurado pelos migrantes que cruzam o Mediterrâneo de barco, após a política migratória que começou a ser aplicada por Roma.

O ministro do Interior, Fernando Grande-Marlaska, irá se reunir amanhã com o colega da Mauritânia em Nouakchott, capital do país africano, para "fortalecer a cooperação em assuntos migratórios e a luta contra o terrorismo".

