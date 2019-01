Socorristas russos encontram novos corpos em prédio que caiu após explosão de gás

O balanço da explosão de gás que destruiu na segunda-feira (31) um edifício em Magnitogorsk, nos Urais, aumentou nesta quarta-feira (2) para 28 mortos, quatro deles crianças, enquanto equipes de resgate continuavam as operações de buscas em meio a um frio glacial.

De acordo com um balanço do Ministério de Situação de Emergência divulgado às 17h45 GMT (15h45 de Brasília), os corpos sem vida de 28 pessoas, incluindo quatro crianças, foram encontrados no prédio, que desabou parcialmente, informou o Ministério.

Seis pessoas, entre elas duas crianças, foram resgatadas, enquanto outras 13 seguem desaparecidas.

"O trabalho de resgate continua", acrescentou o Ministério, indicando que os escombros em uma área de 800 m2 foram retirados do local nas últimas 24 horas.

Uma parte desse edifício de nove andares desabou na explosão ocorrida na segunda-feira em Magnitogorsk, uma cidade industrial da região de Tcheliabinsk, cerca de 1.700 quilômetros ao leste do Moscou, nos Montes Urais.

Quase 1.100 pessoas moravam nesse imóvel construído em 1973, na época soviética.

Na terça-feira, os socorristas encontraram um bebê com vida, sob os escombros. Autoridades da saúde informaram que seu estado é grave, mas estável.

Flores e velas eram deixadas perto do local da explosão em homenagem às vítimas, enquanto o governador da região declarou um dia de luto nesta quarta-feira.

"Estamos todos de luto", disse um homem à emissora Rossiya 24. "Quase todo mundo na cidade conhecia alguém" afetado pelo acidente, ressaltou.

O Comitê de Investigação russo, órgão responsável pelas principais investigações no país, anunciou na noite de terça-feira que nenhum vestígio de explosivos, ou de seus componentes, foi encontrado nos escombros já retirados.

Boatos que circulavam por alguns meios de comunicação apontavam para a possibilidade de a explosão de gás ter sido provocada deliberadamente.

Esses rumores ganharam peso após outra explosão na terça-feira à noite em um micro-ônibus, também em Magnitogorsk, que matou três pessoas, segundo autoridades locais.

As autoridades não estabeleceram uma conexão entre os dois incidentes.

Na segunda-feira, logo após a explosão, o presidente russo, Vladimir Putin, foi ao local do incidente.

Uma investigação foi aberta, mas os serviços de segurança russos (FSB) confirmaram que uma explosão de gás foi a causa da tragédia.

As explosões de gás são relativamente comuns na Rússia, já que a maioria das infraestruturas remonta aos tempos soviéticos, e as normas de segurança são frequentemente ignoradas.

Localizada em uma região com um subsolo rico em minerais, a cidade de Magnitogorsk, que possui 400.000 habitantes, abriga uma das maiores usinas siderúrgicas da Rússia.

